Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığının unvanı değişti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere’yi makamında ziyaret etti. Vali Güvençer, ziyareti sırasında, 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığının unvanının 6 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı olması dolayısıyla 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere’ye tebriklerini ileterek bilgi aldı. Genelkurmay Başkanlığının 23 Temmuz 2018 tarihli onay emri kapsamında, “1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığının" unvanı 6 Ağustos 2018 tarihinden itibaren “1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı” olarak değiştirilerek, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlandı. Unvan değişikliğiyle birlikte Manisa’da da artık iç ve dış güvenlik harekatlarında, her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda komandolar yetiştirilecek.