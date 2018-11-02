Manisa 2050'ye kadar çöp sorunu yaşamayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa'nın 33 yıllık katı atık bertarafı ile ilgili eylem planı hazırlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş yetkilileriyle bir araya geldi. Manisa'nın katı atık eylem planının masaya yatırıldığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Manisa ili ve 17 ilçesinin sorunları arasında en ön sıralarda atıklar yer almaktadır. İlçe belediyelerinin evsel, sanayi, hafriyat, ambalaj gibi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf süreci ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Atık Yönetim Planı için 22 Şubat 2018 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş. ile çalışmalar yürütülerek nihai rapor tamamlanmış olup, firma yetkilileri ile rapor hakkında son görüşmeler sağlanmıştır. Toplantımızda, yapılan bu çalışma ile 2018-2050 yılları arasında oluşacak nüfus artışı katı atık dağılımı ve bu katı atıkların bertarafı için gerekli tüm çalışmalar ve senaryolar oluşturulmuş oldu” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin faaliyete geçmesiyle Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununun tarihe gömüldüğünü hatırlatan Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, modern tesisin şehrin gelecek 35 ila 40 yıllık katı atık sorununu ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Mevcut vahşi depolama alanlarının ıslah çalışmalarının yapıldığını ve buralardan da elektrik üretimine başlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesinin insana ve doğaya saygılı çalışmalarının tüm Türkiye'de örnek teşkil ettiğini ifade etti.