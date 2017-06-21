Manisa 4 ilçeye daha J plaka

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda alınan karara istinaden, Böylece Gölmarmara dışındaki tüm ilçelerin J plaka satış ihaleleri tamamlanmış oldu. Oda ve Dernekler İş Kulesi toplantı salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu’nun başkanlığında encümen huzurunda yapılan satış ihalesinde Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Uluturhan, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın, Kent Estetiği Daire Başkanı Bahadır Belek de yer aldı. İhalede Gördes için 51, Demirci için 16, Kırkağaç için 15 ve Köprübaşı için 20 adet J plakanın muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile ihalesi yapıldı ve ihale sonucunda plaka tahsisleri gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, ihalenin ardından J Plaka tahsislerinin hayırlı olmasını temenni etti.