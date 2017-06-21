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21 Haziran 2017 14:17

Manisa 4 ilçeye daha J plaka

Demirci, Gördes, Kırkağaç ve Köprübaşı ilçelerinde servis taşımacılığı için gerekli olan J plakaların satış ihaleleri gerçekleştirildi.

Manisa 4 ilçeye daha J plaka

21 Haziran 2017 14:17


Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda alınan karara istinaden, Böylece Gölmarmara dışındaki tüm ilçelerin J plaka satış ihaleleri tamamlanmış oldu. Oda ve Dernekler İş Kulesi toplantı salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu’nun başkanlığında encümen huzurunda yapılan satış ihalesinde Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Uluturhan, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın, Kent Estetiği Daire Başkanı Bahadır Belek de yer aldı. İhalede Gördes için 51, Demirci için 16, Kırkağaç için 15 ve Köprübaşı için 20 adet J plakanın muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile ihalesi yapıldı ve ihale sonucunda plaka tahsisleri gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, ihalenin ardından J Plaka tahsislerinin hayırlı olmasını temenni etti.




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