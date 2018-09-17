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Manisa AK Parti, Adnan Menderes'i andı

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer Lale, “Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek sürecek bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir” dedi.


AK Parti Manisa İl Başkanlığı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin yıl dönümü sebebiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı parti adına il başkan yardımcısı Ömer Lale yaptı. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarihin silip süpürdüğünü kaydeden Lale, “27 Mayıs darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş baş vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek sürecek bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz” dedi.


Açıklamanın ardından vatandaşlara merhum Başbakan Adnan Menderes'in icraatlarının yazılı olduğu ve son mektubunun yazılı olduğu broşürler dağıtıldı.

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