Manisa AK Parti iftar sofrasında buluştu

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında milletvekilleri, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. İftar programında oruç açmayı bekleyen davetlilere tasavvuf musikisi dinletildi. Dualar eşliğinde oruçların açılmasının ardından konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ramazan ayının hayırlar getirmesini temenni ederek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mersinli, “Ne yazık ki Türkiye olarak, Müslüman coğrafyası olarak rahmet ayını Kudüs’te yaşanan elim hadiselerden dolayı biraz buruk yaşıyoruz. Kudüs Müslümanların onurudur, namusudur, kırmızı çizgisidir. Kudüs’ü kana bulayan ABD ve İsrail terör devletlerini bu mübarek ayda bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyor, hayatını kaybeden mazlum Kudüs halkına rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

24 Haziran seçimlerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktaran Mersinli, konuşmasına şöyle devam etti: “24 Haziran seçimlerinin partimiz, teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyoruz. Erken seçim kararı alındığı günden itibaren, her türlü seçimi alnının akıyla atlatmış olan tüm teşkilat kademelerimizdeki arkadaşlarımızla Manisa için seçim haritamızı belirledik. Ve resmi anlamda 6 Mayıs’ta düzenlenen İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde genel başkanımız seçim manifestomuzu açıkladı. Tarihe ‘İstanbul Manifestosu’ olarak geçeceğine inandığımız böylesine tarihi bir günde irade, erdem ve cesaretle Türkiye’nin şahlanışına talibiz. Çalışarak dinlenmeye devam edeceğiz. Şu an hali hazırda sahada olan gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kademe teşkilatlarımız ve AK Parti’ye gönül vermiş olan tüm arkadaşlarımızla öncelikle 24 Haziran seçimlerini başarıyla atlatıp, ardından da Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde 17 ilçe ve büyükşehirin anahtarını kıymetli genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek büyük arzumuzdur”

İftar programına, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, Recai Berber, İsmail Bilen, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.