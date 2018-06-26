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26 Haziran 2018 20:45

Manisa AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan’dan teşekkür ziyareti

27.

Manisa AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan’dan teşekkür ziyareti

26 Haziran 2018 20:45

Dönem Milletvekilleri seçiminde AK Parti’den 5. sıradan milletvekili seçilen Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl ve Alaşehir İlçe Başkanlarını makamlarında ziyaret ederek teşekkür etti.


Sarıgöl’de AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetimi tarafından karşılanan Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl’de seçmenlerine teşekkür etti. Mehmet Alşi Özkan, ’’Bize bu kutsal görevi verdiniz. Bunun bilincindeyim. Bu nedenle ülkem için, Manisa için hizmet etmek görevini üstlendim. Manisa ve ilçelerin sorunlarını çözüm için çalışacağım.’’ dedi.


AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan daha sonra, Alaşehir İlçe AK Parti Başkanı Murat Ertürk’ü de parti binasında ziyaret ederek teşekkür etti.




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