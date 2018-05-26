Manisa AK Parti’de coşkulu aday tanıtımı

dönem milletvekili aday tanıtım toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarihi Bedesten Nikah ve Çok Amaçlı Salon’da yapılan tanıtım toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başladı. Toplantının gerçekleştirildiği salon tamamen dolarken partililer, milletvekili adaylarını sık sık sloganlarla destekledi. Adayların sinevizyondaki tanıtım videosunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, milletvekili hedef sayısını açıkladı. Mersinli, “Ne mutlu ki Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinde siyaset yapıyoruz. Allah’ımıza hamdolsun. İrade, erdem ve cesaretle, birlik beraberlik için vakit Türkiye vaktidir. 14 Ağustos 2001’de genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partimiz kuruldu. 3 Kasım 2002’de AK Parti girdiği ilk seçimde, yüzde 34 ile milletimizin gücüyle iktidara geldi. Ondan önceki yılları zaten siz gayet iyi biliyorsunuz. Sağlık, ulaşım ve eğitim dökülüyordu. Hamdolsun AK Parti iktidarıyla beraber bütün vatandaşlarımızda bir umut başladı. Engelli kardeşlerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız toplumun tüm fertleri için umut olan AK Parti’nin hizmetleri var gücüyle devam ediyor. Yeni bir dönem, yeni bir süreç yaşıyoruz. Parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Halkımızın teveccühü ile beraber çalışmalarımıza başladık. Sloganımızda olduğu gibi ‘İrade, erdem ve cesaretle birlik, bereket ve bolluk için vakit Türkiye vakti, vakit Manisa vakti diyoruz’ Çok çalışacağız” dedi.

“Hedefimiz 7 milletvekili”

24 Haziran seçimleri için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını vurgulayan Mersinli, konuşmasına şöyle devam etti: “Hiç kimsenin dışarıda veya içeride söylediklerine bakmayacağız. 2009’da bunu yaşadık. Birileri bir şeyler söyledi, bize belediyeye mal oldu. Olan Manisa’ya oldu. 2014’te de bunu yaşadık. Birileri yine bir şeyler söyledi. 2014’ten sonra yine Manisa’yı kaybettik. 2018 yeni bir sistem, yeni bir seçim. Parlamentomuzu güçlü tutacağız. Bizim 10 tane birbirinden pırıl pırıl milletvekili adayımız var. İnşallah hedefimiz 7 milletvekili. 6 çıkarsa Allah bereket versin diyeceğiz, 7’de bizim olsun istiyoruz. İttifakla beraber bunu başarabiliriz. Manisa’yı kucaklayacak bir liste. Önümüze bakacağız ve başka hiçbir şeye bakmayacağız. AK Parti’yi inşallah 2023’e, 2071 vizyonuna taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızı ilk defa uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanı yapacağız. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi genel başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizim teşkilatımız çok güçlü. İnşallah bu gücü bugüne kadar gösterdik, bundan sonra da gösteririz Allah’ın izniyle”

İlçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, partililer ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği aday tanıtım toplantısında; AK Parti Manisa Milletvekili ve 1. sıra adayı Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili ve 2. sıra adayı Uğur Aydemir, AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. sıra adayı İsmail Bilen, 4. sıra milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık, 5. sıra milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, 6. sıra milletvekili adayı Güzide İçen Kasap, 7. sıra milletvekili adayı Ozan Erdem, 8. sıra milletvekili adayı Mehmet Sencer Türkmen, 9. sıra milletvekili adayı Samed Zenginoğlu, 10. sıra milletvekili adayı Serkan Eren, kürsüde tek tek konuşma yaparak, kendilerini daha yakından tanıttılar.