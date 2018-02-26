Manisa Amatör Küme’de Play-off heyecanı başladı

A Grubunu lider tamamlayan Sarıgöl Belediyespor ve 2. sırada tamamlayan Donatımspor ile B Grubunu lider tamamlayan Salihli Belediyespor ve 2.sırada tamamlayan Urganlıspor, çift devreli oynanacak olan play off maçlarında mücadele edecek. Oynanacak olan karşılaşmalar sonunda şampiyon olan ekip önümüzdeki yıl Bölgesele Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak. Grubu 2. sırada tamamlayan takım ise play-out maçı oynayacak. Öte yandan 4 takımın mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig Play-Off kuraları ise yarın saat 15.00’da kulüp temsilcilerinin katılımı ile Manisa ASKF’de gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından maçların ise bu hafta sonu hemen başlayacağı öğrenildi.