Manisa Ayakkabı Fuarı açıldı

Manisa'da ayakkabı üretimi yağan firmalarla sektör temsilcilerini bir araya getiren Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde açıldı.

Türkiye'nin önemli deri ayakkabı merkezlerinden biri olan Manisa'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılış öncesi Manisa'da yılın ahisi seçilen 87 yaşındaki İbrahim Ethem Karakaş'a plaket takdim edilerek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ilettiği tebrik mesajı okundu. Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı'na ilk kez katılan Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, ayakkabı fuarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıl sonu ayakkabı ihracatının 800 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Aydan, “Ayakkabı bir zorunluluktur, zarurettir. Ayakkabı fuarları bizim üreticilerimizin göz nurudur; dışa açılımıdır, ihracata açılımıdır. Ben en ufak üreticilerimizin ayakkabı ihracatının yurt dışına açılmasından yanayız. Ocak ve Temmuz arasındaki ihracatımız 569 milyon doları geçmiştir. Kısmet olursa bunu yıl sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dış ticarete verdiği destekle 800 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah da çıkaracağız. Ancak şunu burada belirtmeden geçemeyeceğim, Manisa'ya fuar açılışına ilk defa geliyorum. Bu benim için çok önemli. Bu fuarları daha da büyütmeliyiz. Bu fuarlara katılımı daha da arttırmalıyız. Manisa'yı tanıtmalıyız. Manisa'nın ayakkabı üreticisini daha iyi yerlere getirmek zorundayız. Bunun için de biz Ayakkabı Federasyonu olarak, Manisa ayakkabıcısının sonuna kadar yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız. Burada olmaktan son derece mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bol kazançlar diliyorum” dedi.

Kendisinin de ayakkabıcı olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, “Bu fuar önemli bir fuar. Küçük bir fuardır ama önemli bir fuardır. Burada çok kalabalık müşteri kitlesi bulamazsınız. Ama çok mal satıldığını bilmek zorundasınız. Buraya sırf toptancılar gelir. Sabahleyin ben yine buraya uğradım. İzmir fuarına gitmeden buraya uğrayan birçok İstanbullu toptancılarımızı gördüm. Çok memnun oldum. Ülkemizde bu kriz dediğimiz ortamı, diğer ortamları atlatacağımız en önemli yol ihracattır. İhracatın kapılarından bir tanesi de bizim açımızdan burasıdır. İçeride gördüğünüz irili, ufaklı atölye veya fabrikaların bir kısmı direkt olarak ihracat edebilmektedir. Bir kısmı da endirekt olarak, dolaylı olarak yurt dışına satabilmektedir. Bugünlere geldiğimiz için biz mutluyuz. İçeride her türlü modeli görebilirsiniz. Öncelikle Manisa'ya has olanları. Yarın yurt dışından 5-6 ayakkabı üreticisi buraya gelecekler. İlk defa Manisa'da ayakkabı fuarına katılacaklar. Bu önemli bir başlangıçtır. Fuarımızın önce Manisa'mıza, ayakkabı camiamıza, hepsinden önemlisi ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akcın, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, bazı oda ve dernek başkanları ile fuara katılım sağlayan firmaların temsilcileri tarafından yapıldı.

Açılışın ardından fuarda yer alan firmaların stantlarını gezen protokol üyeleri, üreticilerden ayakkabılar ve sektör hakkında bilgi aldı.

Türkiye geneli Manisa'nın önde gelen 30 firmasının katıldığı ve 20 Ekim'e kadar açık olacak fuarda 2018 yılı sonbahar ve kış modelleri sergileniyor. Ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuar halka kapalı olacak.