Manisa bayraklarla donatıldı

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun işgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz’un 96’ncı yıldönümü dolayısıyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Manisa’da da çeşitli etkinlikler ve programla kutlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile birlikte kutlu zafer öncesi şehri bayraklarla donattı. Gecenin ilk saatlerinden itibaren şehrin giriş ve çıkışları, ana arterleri, cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla süslendi. Çalışmalar, vatandaşlardan da tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tam manasıyla yaşatmak için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.