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06 Temmuz 2017 12:38

Manisa BBSK Afyon’da toplanıyor

Spor Toto 3.

Manisa BBSK Afyon’da toplanıyor

06 Temmuz 2017 12:38

Lig’de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2017-2018 sezonunu Afyon’da açıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde 10 Temmuz Pazartesi günü Afyon’da toplanacak olan yeşil-beyazlılar burada iki etaplı bir kamp dönemi geçirecek. İlk etabı 25 Temmuz Salı günü tamamlayacak olan temsilcimiz, üç günlük iznin ardından 28 Temmuz Cuma günü yine Afyon’da ikinci etap çalışmalara başlayacak ve 11 Ağustos Cuma gününe kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Temsilcimiz 14 Ağustos Pazartesi günü ise Manisa’da toplanarak sezon hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde devam edecek.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Afyon’da güzel bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını söyledi. Kamp dönemi boyunca oynayacakları hazırlık maçlarıyla lig başlayana kadar hazır hale geleceklerine inandığını ifade eden Kadayıfçılar, yeni transferlerinde uyum süreci açısından kampın önemli olduğuna vurgu yaptı.




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