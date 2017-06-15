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15 Haziran 2017 16:41

Manisa BBSK altyapı için üniversiteyle işbirliği yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, takımın altyapısının geliştirilmesi noktasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Manisa BBSK altyapı için üniversiteyle işbirliği yapacak

15 Haziran 2017 16:41


Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi ve 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç’i ziyaret etti.


İlk ziyaret MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Çelebi’ye gerçekleşti. Ziyarete Başkan Aktan’ın yanı sıra Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Alt Yapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar ve Basın Sözcüsü Gökmen Aytaç katıldı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, ziyarette Rektör Çelebi’ye üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisa Büyükşehir Belediyespor forması hediye etti. Kulübün faaliyetleri ve branşlar hakkında Çelebi’ye bilgi veren Aktan, özellikle kulübün alt yapısının geliştirilmesi noktasında Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çelebi ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile işbirliği yapabileceklerinin altını çizdi.



Tugay Komutanı Güvenç’i ziyaret ettiler


Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör Çelebi’nin ardından Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç’i ziyaret ettiler. Başkan Aktan, Albay Şefik Güvenç’e de üzerinde isminin yazılı olduğu kulüp formasını hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un futbol ve voleybol maçlarını fırsat buldukça izlediğini dile getiren Tugay Komutanı Albay Güvenç, yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a başarı dileklerinde bulundu.




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