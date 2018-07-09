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09 Temmuz 2018 16:30

Manisa BBSK basketbol kadrosunu güçlendiriyor

2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol 1.

Manisa BBSK basketbol kadrosunu güçlendiriyor

09 Temmuz 2018 16:30

Liginde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce İstanbulspor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Genç Telekom takımlarında forma giymiş olan 24 yaşındaki oyuncu Tunahan Dikmen’i kadrosuna kattı.


Yeni sezonda Türkiye Basketbol 1. Liginde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce İstanbulspor, Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Sinpaş Denizli Basket ve Genç Telekom takımlarının formasını giyen 24 yaşındaki Tunahan Dikmen’i kadrosuna kattı. Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Asbaşkan Orkun Şıktaşlı ve Yönetim Kurulu üyesi Bora Çaylan da hazır bulundu. Genç oyuncu kendisini Manisa Büyükşehir Belediyespor’lu yapan imzayı attı.


Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyecek olan genç oyuncu Tunahan Dikmen, “İyi bir organizasyonu olan takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Heyecanlıyım. Takımın başarısı için çok çalışacağım” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı tecrübeli oyuncuyu Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Şıktaşlı, “Tunahan tecrübeli ve genç bir oyuncu. Takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” dedi.




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