Manisa BBSK Basketbol takımına iki yeni transfer

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, kadrosuna tecrübeli isimleri katmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncular, Cihad Şahin ve İlker Türel ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Halil Onultmak Spor Tesislerindeki imza töreninde, Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı da yer aldı. Yeni oluşum sağlayan takımlarda yer almanın daha büyük bir görevi üstlenmek olduğunu belirten ve Milli Takım kadrosunda da yer alan, Cihad Şahin, “Manisa’ya geldiğim için çok mutluyum. Yeni bir takım, yeni bir heyecan demektir. Ben inanıyorum ki Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı bu ligde çok başarılı olacak. Tecrübelerimi arkadaşlarım ile uyum sağlayarak onlarla paylaşacağım” dedi.

Birçok takımda oynayan İlker Türel ise, “Manisa çok güzel bir yer. Büyükşehir’in çok güzel tesisleri var. Yeni takımda çok çalışarak, ligin başarılı takımları arasında yer alacağız. Ben inanıyorum” şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı ise, “Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yeni kurulan bir takım. Cihad Şahin ve İlker Türel arkadaşlarımız da tecrübeleri ile kariyerleri ile bu takıma büyük fayda sağlayacaklar. Manisalı taraftarlarımızı Kasım ayında başlayacak maçlarımıza bekliyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek olan Cihad Şahin, kariyeri ile göz dolduruyor. Bursaspor, Ülkerspor, Galatasaray, Tofaş, Ted Ankara Kolejliler, Hacettepe, Maliye Milli Piyango, Erdemirspor ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde forma giymiş olan Cihad Şahin, altyapı milli takımlarında 25 kez, B Milli takımda 12 kez, Üniversite Milli Takımında ise 21 kez forma giydi. Cihad Şahin en son, 2016 yılında Bursaspor ile TB2L Şampiyonluğu yaşadı. Kariyerine, Yeşilyurt ile başlayan İlker Türel ise, FMV Işıkspor, Daçka, Trabzonspor, Ted Kolej, Vestel ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da oynadı.