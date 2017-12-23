Manisa BBSK basketbolda da iddialı

haftasında Finalspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar savunmada ve hücumda etkili oyun sergiledi ve maçtan 82-59 galip ayrılarak 8’nci maçında 8’nci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı 2’nci Lig B Grubu 8. hafta mücadelesinde Finalspor takımını ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyespor Futbol takımı teknik direktörü Levent Devrim, Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, altyapı takımları ile Manisalı basketbol severler izledi.

Maçın ilk periyoduna her iki takım da kontrollü başladı. Periyodun ilk dakikalarında her iki takımda sayı üretmekte zorlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu periyodu 17-11 önde bitirdi. Maçın ikinci periyodunda Finalspor’un savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren yeşil beyazlılar, bu periyottan 41-26 skorla galip ayrıldı.

Maçın üçüncü periyodunda hücum sayılarını artıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyotta maçın seyrini kendi lehine çevirmeye başladı. Sayı farkını giderek artıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı hücum sayıları ile üçüncü periyodu 61-38 önde bitirdi. Maçın son periyodunda rakibinin oyunda dengeyi sağlamasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Finalspor’u 23 sayı farkla 82-59 mağlup etti ve 8’nci maçında 8’nci galibiyetini aldı.

“Seyirciye iyi bir maç seyrettirdik”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak seyirciye iyi bir oyun seyrettirdiklerini belirtti. Cabadak, “Zorlu bir maçı kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Maçın sonunda soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik kadroyu tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, “Sizlerle gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlarda da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Maç: Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu Karşılaşması

Salon: Manisa Atatürk Spor Salonu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: İlker, Selahattin, Zafer, Melih, Çağıl, Haluk, Omay, Recai, Enis, Cihad, Orkun, Mustafa

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Finalspor: Umar, Serhad, Onur, Mete, Doğancan, İsmail, Alparslan, Cahit, Çağlar, Orhan, Polat, Oğulcan

Baş Antrenör: Levent Erdoğan

1.Periyot: 17-11

2.Periyot: 41-26

3.Periyot: 61-38

4.Periyot: 82-59