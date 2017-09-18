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18 Eylül 2017 14:04

Manisa BBSK basketbolda yeni transfer

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor formasını giymiş Omay Yıldırım ile Konya Selçuk Üniversitesinin kadrosunda yer almış olan Mustafa Ünlü, kadroya dahil oldu.

Manisa BBSK basketbolda yeni transfer

18 Eylül 2017 14:04


Basketbol’da iddialı bir sezon geçirmek için tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım kurma çalışmalarını devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapısı güçlü Omay Yıldırım ve Mustafa Ünlü’yü kadrosuna dahil etti. Seyredilebilir ve başarıyı getirebilecek bir kadro kurduklarını belirten, Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, “Takımımızı yavaş yavaş oluşturuyoruz. Tecrübeli ve birikimlerini takımımıza yansıtacak oyunculardan kurulu bir kadro kuruyoruz. Omay Yıldırım ve Mustafa Ünlü kardeşlerimiz ailemize dahil oldu. Başarılı olacaklarına inancım tam” diye konuştu. Omay Yıldırım ve Mustafa Ünlü ise, “Manisa Büyükşehir Belediyespor formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.




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