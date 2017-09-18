Manisa BBSK basketbolda yeni transfer

Basketbol’da iddialı bir sezon geçirmek için tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım kurma çalışmalarını devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapısı güçlü Omay Yıldırım ve Mustafa Ünlü’yü kadrosuna dahil etti. Seyredilebilir ve başarıyı getirebilecek bir kadro kurduklarını belirten, Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, “Takımımızı yavaş yavaş oluşturuyoruz. Tecrübeli ve birikimlerini takımımıza yansıtacak oyunculardan kurulu bir kadro kuruyoruz. Omay Yıldırım ve Mustafa Ünlü kardeşlerimiz ailemize dahil oldu. Başarılı olacaklarına inancım tam” diye konuştu. Omay Yıldırım ve Mustafa Ünlü ise, “Manisa Büyükşehir Belediyespor formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.