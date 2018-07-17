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17 Temmuz 2018 13:10

Manisa BBSK Çağıl Topbaş ile sözleşme yeniledi

Türkiye Erkekler Basketbol 1.

Manisa BBSK Çağıl Topbaş ile sözleşme yeniledi

17 Temmuz 2018 13:10

Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli oyuncusu Çağıl Topbaş ile sözleşme yeniledi.


Yeni sezonda Lig’de mücadele eden olan Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. Dış transferde önemli oyucuları renklerine bağlayan Büyükşehir Belediyespor, iç transferde de geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir sezon geçiren Çağıl Topbaş ile sözleşme yeniledi. Topbaş için Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan da hazır bulundu. Kendisini tekrardan yeşil-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atmasının ardından açıklamalarda bulunan Çağıl Topbaş, “Bu ailede kaldığım için mutluyum. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir sezon geçirdik. İnşallah bu sene de devamını getirmek için elimizden geleni yapacağız. İki taraf için de hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir sezon olur bizim için. Geçen yılla doğru orantılı olarak olabildiğince galibiyet almak ve ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz” dedi.




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