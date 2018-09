Manisa BBSK Etimesgut maçı hazırlıklarını tamamladı

haftasında deplasmanda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim, "Bizim orada en büyük dezavantajımız saha şartları olacak" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı üç maçta 7 toplayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü saat 15.30'da deplasmanda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçına odaklandı. Teknik Direktör Levent Devrim, üç maçta 0 puan çeken rakiplerinin iyi mücadele eden bir takım olduğunu söyledi. En büyük dezavantajlarının saha şartları olduğunu dile getiren teknik direktör Levent Devrim, “Suni çimde oynayacağız. Sahanın da çok kötü olduğu raporu geldi. Bizim hedefimiz çıktığımız her maçı kazanmak” dedi.

Sözlerine sakatlıkları devam eden Yaser Hacımustafaoğlu ve Erman Bulucunun durumlarıyla ilgili konuşarak başlayan teknik direktör Levent Devrim, “Yaser ve Erman'ın MR'ı çekildi. Şu anda doktor kontrolündeler. Yarın son idmanda bir değerlendirme yapacağız. Doktorlardan gelecek olan rapora göre karar vereceğiz. Üst üste iki maçımızı deplasmanda oynayacağız. Şu anda öncelikle cumartesi günü karşılaşacağımız Etimesgut Belediyespor maçını düşünüyoruz. İlk hedefimiz Ankara'da deplasmanda karşılaşacağımız Etimesgut Belediyespor maçı. Ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Tarsus İdmanyurdu maçını daha sonra düşüneceğiz. Etimesgut Belediyespor zor bir deplasman maçı olacak. 3'te 0 yaptılar ancak aslında iyi bir takım, izlettirdik çünkü” diye konuştu.

Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Etimesgut Belediyespor maçında en büyük dezavantajlarının saha şartları olacağını ifade eden teknik direktör Levent Devrim, “Bizim orada en büyük dezavantajımız saha şartları olacak. Çünkü halı sahada, suni çimde oynayacağız. Suni çim kötü diye bir rapor geldi bize. Bizi şu anda en çok düşündürende saha şartları. Ancak biz her zaman söylüyoruz. Biz, içeride, dışarıda, her yerde kendi felsefemizle oynuyoruz, kendi anlayışımızla oynuyoruz. Kazanmak istediğimiz bir maç. Kazanmak adına her şeyi yapacağız sahada” dedi.

Lider olmanın güzel bir şey olduğunu söyleyerek sözlerini tamamlayan teknik direktör Levent Devrim, “Ben sezon sonunda lider olmayı tercih ederim. Elbette lider olmak güzel bir şey ancak inşallah sezon sonunda lider oluruz. Benim amacım o. Önemli olan istikrar yakalamak. Biz geldiğimiz günden bu yana, sezon başından bu yana aynı şeyi söylüyoruz. Her geçen gün üstüne koyacağız, Oyun olarak ta, felsefe olarak ta hala eksiklerimiz var. Oyunsal olarak, fiziksel olarak eksiklerimiz var. Birde aramıza katılacak olan oyuncularımız var. Onlarında katılımıyla birlikte inşallah gelecek günlerde çok daha iyi bir Manisa Büyükşehir Belediyespor izlettireceğiz” ifadelerini kullandı.