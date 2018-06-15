Manisa BBSK Fatih Gül’ü renklerine bağladı

Yeni sezonda mücadele vereceği TFF 2. Lig’de iddialı bir kurmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Artun Akçakın, Umut Sönmez, Zafer Şensoy, Onur Kolay ve Onur Muhammet Parlar’ın ardından geçtiğimiz sezon Altay’da şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Gül’ü de renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde başkan Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyesi Hakan Kadayıfçılar ile bir araya gelen tecrübeli orta saha oyuncusu yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Altay’dan renklerine bağladıkları Fatih Gül’e güvenlerinin tam olduğunu söyleyerek, “Fatih Gül geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’e yükselen Altay’da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. İnşallah yeni sezonda da bizde de şampiyonluk sevinci yaşar. Fatih Gül’ü renklerimize bağlayarak orta sahamızı güçlendirdik. Dış transferde faydalı olacağına inandığımız futbolcuları kadromuza dahil ediyoruz. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Geçtiğimiz sezon 3. Lig’de yaşadığımız şampiyonluğun ardından başarı çıtamızı yükselttik. Yeni transferimiz Fatih’e Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında başarılar diliyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’a imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Fatih Gül ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Altay’da şampiyonluk sevinci yaşadım. İnşallah Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında da aynı sevinci yaşarım. Burada çok samimi ve güzel bir ortam ile karşılaştım. Kariyerime bir şampiyonluk daha yazdırmak istiyorum. Yeni takımım Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim” diye konuştu.

Bu sezon Altay’da 24 maça çıkıp 1 gol kaydeden Fatih Gül, kariyerinde Zeytinburnu, Boluspor, Kartal, Karşıyaka, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor ve son olarak Altay’ın formalarını terletti.