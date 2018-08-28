Manisa BBSK golcü Yaser’i renklerine bağladı

lig takımlarından Pendikspor’un golcü futbolcusu Yaser Hacımustafaoğlu’nu renklerine bağladı.

Dış transferde son olarak Altay’dan defans oyuncusu Erman Bulucu’yu renklerine bağlayan TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor’un 27 yaşındaki golcü futbolcusu Yaser Hacımustafahacıoğlu’nu renklerine bağladı. Bugün öğle saatlerinde Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde kulüp başkanı Mevlüt Aktan’la bir araya gelen Yaser Hacımustafaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde şu ana kadar Küçükçekmece, Kartalspor, Kayserispor, Karşıyaka, Belediye Vanspor, Anadolu Selçukluspor, 1461 Trabzonspor ve son olarak Pendikspor’un formasını giyen golcü futbolcu bundan sonraki kariyerine Manisa Büyükşehir Belediyespor’da devam edecek.

Bugün düzenlenen imza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, “Yaser Hacımustafaoğlu’nu renklerine bağlayarak gol yollarımızı daha da güçlendirdik. Geçtiğimiz sezon futbolcu izleme komitemiz Yaser’i birçok maçta takip etti. Teknik heyet, futbolcu izleme komitemiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla Yaser’i kadromuza kazandırdık. Daha öncede söylediğim gibi bizde transferler ortak bir kararla alınıyor. Yaser’in takıma önemli katkılar sağlayacağına inandık. Yaser kardeşimiz inşallah yeni sezonda gollerine Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında devam edecektir” diye konuştu.

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor’la 2 yıllık sözleşme imzalayan Yaser Hacımustafaoğlu ise yaptığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz sezon yakından takip ettiğim bir kulüptü. Pendikspor’da geçtiğimiz sezon başarılı bir yıl geçirdim. Şimdi ise Manisa Büyükşehir Belediyespor’da gollerime devam etmek istiyorum. Gerçekten gelebileceğim en doğru kulübe geldim. Burada müthiş bir ortam olduğunu daha ilk gün hissettim. Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefleri olan bir kulüp. Bende hedefleri olan bir kulüpte forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımız bize inansınlar ve sonuna kadar güvensinler. İnşallah burada çok güzel günler yaşayacağız, yaşatacağız” ifadelerini kullandı.