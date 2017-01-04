Manisa BBSK ilk hazırlık maçında Kocaeli Birlikspor’la karşılaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Antalya kampında ilk hazırlık maçını Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaeli Birlikspor ile oynadı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede iki takımından ataklarında gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk hazırlık maçında Kocaeli Birlikspor ile karşılaştı. baştan sona çekişmeli geçen mücadelede her iki takımda yakaladığı net fırsatlardan yararlanamadı. Maçın ilk yarısında Manisa Büyükşehir Belediyespor rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyarken, ikinci yarıda ise Kocaeli ekibi topla daha fazla oynayan taraf oldu. Karşılaşmada iki takımda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.