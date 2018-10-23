Manisa BBSK Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırlayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından cumartesi kendi evinde karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde antrenman yapan ekip kendi evinden galibiyetle çıkmayı hedefliyor. Maçın oynanacağı Mümin Özkasap Stadı'nda yapılan antrenmana düz koşuyla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda oynanan oyunun ardından haftanın ilk antrenmanı çift kale maç ve stretching ile sona erdi.

Fatih Karagümrük maçının çok önemli olduğunu söyleyen Teknik Direktör Levent Devrim, "Cumartesi günü kendi evimizde Karagümrük ile çok önemli bir maça çıkacağız. Morale ihtiyacımız vardı böylesine zor bir maç öncesinde. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Skor belki de çok daha farklı olabilirdi. 2'de 2 yapmamız bizim için çok önemliydi. Şimdi Cumartesi günü kendi evimizde karşılaşacağımız Karagümrük maçına odaklanacağız. Böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte sakatlığı bulunan futbolcuların tam anlamıyla hazır durumda aralarına katıldıktan sonra çok daha iyi bir Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortaya çıkacağını söyleyen Devrim, "Bizim geçen seneden bir takımımız var ama birde önemli takviyeler yaptık takıma. Yaptığımız transferlerin takıma uyumu için zamana ihtiyacımız vardı. Dış transferde bazı futbolcularımız geç katıldılar aramıza. Onları fizik olarak hazırlamak biraz zaman aldı. Aslında buna mukabil sezon başında yaşadığımız sakatlıklar ciddi anlamda bizde sıkıntı oluşturdu. Hala bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yaser'in Konya Anadolu Selçukspor maçında parmağı kırıldı. Cem Özdemir'den şu anda faydalanamıyoruz. Kürşat Aydın daha tam olarak aramıza dönmedi. Kalecimiz Yusuf Balcıoğlu'nun sakatlığı devam ediyor. Bu bir süreç. Her geçen gün bu takım üzerine koyuyor. Daha eksiğimiz çok. Daha çalışacağımız çok şeyler var. Şu anda aramızda olmayan arkadaşlar aramıza katıldıktan sonra çok daha iyi bir Manisa Büyükşehir Belediyespor olacaktır” dedi.