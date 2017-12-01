Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 14:21

Manisa BBSK moral depoladı

TFF 3.

Manisa BBSK moral depoladı

01 Aralık 2017 14:21

Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol takımı, 3 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. İş adamı Hasan Eryılmaz tarafından organize edilen kahvaltıya Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sezon başından bu yana elde ettikleri başarılardan dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Eryılmaz, Batman Petrol Spor maçı başta olmak üzere, ligin geri kalanında başarılar diledi. Kendilerine yapılan davetten dolayı teşekkürlerini ileten Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, “Şampiyonluk hedefi doğrultusunda rehavete kapılmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Her maç bizim için final niteliğinde. İnşallah yolun sonunda mutlu olacağımız, Manisa’yı da mutlu edeceğimiz sonuçlara imza atacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç