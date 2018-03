Manisa BBSK, Ofspor maçına hazırlanıyor

Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda karşılaşacağı Ofspor karşılaşmasına hazırlanıyor. Teknik Direktör Levent Devrim zorlu maç öncesinde hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Yeni Altındağ Belediyespor maçını hem de bu hafta karşılaşacakları Ofspor maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lig 1. Grupta ligin 7’inci haftasından bu yana zirvede olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Levent Devrim, hafta sonu deplasmanda konuk olacakları Ofspor ve 3-2 mağlup oldukları Yeni Altındağ Belediyespor maçının değerlendirmesini yaptı. Özellikle rakip takımların kendilerine karşı beraberlik ya da galibiyet golünü bulduktan sonra oyunu soğutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Devrim, “Böyle olunca da bizim tempomuz düşüyor, konsantrasyon farklılaşıyor” dedi.

Sözlerine Yeni Altındağ Belediyespor maçının değerlendirmesini yaparak başlayan Teknik Direktör Levent Devrim, “Hafta sonunda oynadığımız Yeni Altındağ Belediyespor maçında hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Kendi sahamızda özellikle bizim hesabımızda olmayan bir yenilgiydi. Aslında kötü oynadığımızı söyleyemem. Yine her zaman olduğu gibi çok gol pozisyonuna girdik. Bir türlü maçın içerisinde öne geçemedik. Ne zaman beraberliği yakalasak hemen arkasından golü yedik. O maç artık geride kaldı. Biz her zaman önümüze bakıyoruz. Yeni Altındağ Belediyespor maçından derslerde çıkardık. Arkadaşlarımızla birlikte maçı da izledik. Şimdi kaybettiğimiz bu 3 puanı en kısa sürede yerine koymamız gerekiyor. Bu da inşallah en yakın maç olan Ofspor maçıyla olacak. Bir deplasman maçı oynayacağız. Aslında kadro kalitesiyle ligdeki konumu çok doğru yerde değil Of takımının. Bu ligde beğendiğim takımlardan bir tanesi. Genç ve iyi oyuncular var. Onlarda biraz play-off hedefinin dışında kaldı. Son şanslarını deniyorlar. Bize karşıda çok farklı motivasyonla maça çıkacaklardır. Ama bizimde hedefimiz var. Ligin bitmesine 10 hafta kaldı. Biz de en kısa sürede inşallah şampiyonluğu garanti altına almak istiyoruz. Puan farklarını korumak istiyoruz. Bizi orada zor bir maç bekliyor ama biz iyi durumdayız. İnşallah deplasmanda kazanarak kendi sahamızda kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Maalesef hakemler bunu ayıramıyorlar”

Kendilerinin çok tempolu oynamaya çalışan bir takım olduğunu dile getiren Teknik Direktör Levent Devrim, “Bizim yapımız farklı, biz çok tempolu oynamaya çalışan bir takımız. Zaten bu tempoyu ve coşkuyu yakaladığımız zaman çok farklı bir kimlikle sahada oluyoruz. Bu da oyuncularımıza çok fazla güven getiriyor. Zannedersem rakiplerde bizleri izliyor. Biz nasıl rakiplerimizi izliyorsak. Oyunu sürekli soğutarak o tempoyu yakalamamıza izin vermiyorlar. Özellikle beraberlik golünü bulduklarında ya da öne geçtiklerinde. Çok oyunu düşürme adına tempoyu düşürme adına uygulamaya giriyorlar. Yeni Altındağ Belediyespor maçında da bu çok oldu. Hem de çok aşırı oldu ama bizim elimizden gelende bir şey yok. Çünkü burada hakemin oyuna çok etki etmesi lazım. Art niyetle iyi niyeti ayırması lazım. Ama maalesef hakemler bunu ayıramıyorlar. Maçı tekrar izledik. Maçın son 10, 20 dakikası oynanmıyor. Ne zaman tempoyu yakalıyorsunuz, pozisyona giriyorsunuz pozisyondan sonra hemen aşağıya yatıyorlar. Tempo düşüyor, konsantrasyon biraz farklılaşıyor. Bizim bile seyircinin bile konsantrasyonu farklılaşıyor" ifadelerini kullandı.

“3. Ligden daha kolay bir ligde oynayacağız”

Bu sene Allah’ın izniyle 2. Lige çıkacaklarını söyleyen Teknik Direktör Levent Devrim, “Rakip takımların oyunu soğutma adına yaptıklarına yapılacak bir şey yok, bu lig işte böyle bir lig. Ben her zaman söylüyorum bu takımın en fazla zorlanacağı lig bu lig. Ben hafta başı 2. Lig maçı izledim maçı izledim Pazartesi günü Ankara’da. Yani arkadaşlarıma da bunu söyledim. Biz Allah’ın izniyle çıkarsak eğer 3. Ligden önümüzdeki yıl daha kolay bir ligde oynayacağız. En azından biraz futbol oynanan, biraz kalitesi olan bir ligde oynayacağız. Bu lig maalesef böyle bir lig. Şu anda bizim için en kötü ligde oynuyoruz. Oyun kalitesi anlamında, düşünce anlamında hakemlerin acemiliği anlamında. Yapacak bir şey yok. Biz herkesle, her şeyle, her yerle savaşacağız, mücadele edeceğiz. Dediğim gibi buraya kadar geldik. Çok ta iyi geldik. Bir mağlubiyet bizi amacımızdan da geriye itmez. Biz çok daha fazla isteyerek, tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüp Allah’ın izniyle hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.