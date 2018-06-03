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03 Haziran 2018 12:29

Manisa BBSK okçulukta milli gurur yaşattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçuluk branşından Caner Türkkan, milli takıma seçildi.

Manisa BBSK okçulukta milli gurur yaşattı

03 Haziran 2018 12:29


Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçuluk dalında milli gurur yaşattı. 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılan 2018 Gençlik Kupası Milli Takım seçme baraj puanını geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Caner Türkkan, 31 Mayıs’ta başlayan Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonasında yerini garantileyerek 1’inci sıradan 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’ın Patras şehrinde yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda milli takıma seçildi. Antrenör Duygu Yardımcıoğlu yönetiminde iki yıldır düzenli ve programlı çalışan Caner Türkkan, Yunanistan’dan iyi bir derece ile döneceğini söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Okçuluk Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, okçuluk branşında Caner Türkkan’ın milli takıma seçilmesinin gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Sporun içinden gelen, spora ve sporcuya büyük destek veren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün üzerine titrediği sporcularımız çeşitli branşlarda milli takıma seçilerek kendilerine verdiğimiz desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Caner Türkkan kardeşimizi de başarısından dolayı kutluyoruz” diye konuştu.




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