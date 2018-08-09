Manisa BBSK Öztürk ile sözleşme yeniledi

Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Recai Öztürk ile sözleşme yeniledi.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde geçtiğimiz yıl yeşil-beyazlı forma ile başarılı bir sezon geçiren Recai Öztürk ile sözleşme yeniledi. Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen törenle yeşil-beyazlı kulübe imzayı atan Öztürk, “Benim için gerçekten çok heyecanlı bir durum. Manisa halkından inanılmaz tepkiler aldım. Böyle bir kulüpte oynamaktan oldukça mutluyum. Tekrar bu ailede olmak benim için gurur verici. Geçtiğimiz yıl çok zorlu bir süreçten geçip bu lige çıktık. Şimdi daha zor bir ligde yer alacağız. Manisa halkını arkamızda bekliyoruz. Emin olsunlar ki biz geçen sene elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu sene de aynı şekilde Manisa’yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.