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Manisa BBSK Şanlıurfa karşısında 3-0 galip geldi

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Mümin Özkasap Stadı'nda konuk ettiği güçlü rakibi Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.


Manisa Belediyespor hafta içi mesaisinde ligin 8. haftasında Mümin Özkasap Stadı'nda Şanlıurfaspor'u konuk etti. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan maçın her iki yarısında da rakibi karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıda Ufukhan Bayraktar ve ikinci yarıda Yaser ve Tayyib'in ayağından bulduğu gollerle karşılaşmadan net bir skorla 3-0 galip ayrıldı.


Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, asbaşkan, Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Hakan Kadayıfçılar, Özcan Nalbantlar, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve futbolseverler izledi.


Maçın son düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına inen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Başkan Aktan, "Bize yakışan futbol ve sonuç budur. İnşallah bundan sonraki süreçte kendi sahamızda aldığımız başarılı sonuçları deplasman maçlarına da yansıtacağız. Pazar günü deplasmanda karşılaşacağımız Konya Anadolu Selçukspor maçında da galibiyet bekliyoruz" diye konuştu.

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