Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:09

Manisa BBSK sezonu Afyon’da açtı

Spor Toto 3.

Manisa BBSK sezonu Afyon’da açtı

11 Temmuz 2017 13:09

Lig’deki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da başladı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor 2017-2018 sezonun ilk antrenmanını sabah 08.00’de kamp yaptığı Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Levent Devrim oyuncularla saha içerisinde kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan ve yaklaşık bir saat süren sezonun ilk antrenmanı açma germe hareketlerinin ardından sona gerdi. Yeşil-beyazlı ekip Afyon’da iki etaplı bir kamp dönemi geçirecek. İlk etabı 25 Temmuz Salı günü tamamlayacak olan temsilcimiz, iki günlük iznin ardından 28 Temmuz Cuma günü yine Afyon’da ikinci etap çalışmalara başlayacak ve 11 Ağustos Cuma gününe kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Temsilcimiz, 14 Ağustos Pazartesi günü ise Manisa’da toplanarak sezon hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!