Manisa BBSK sezonu Afyon’da açtı

Lig’deki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor 2017-2018 sezonun ilk antrenmanını sabah 08.00’de kamp yaptığı Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Levent Devrim oyuncularla saha içerisinde kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan ve yaklaşık bir saat süren sezonun ilk antrenmanı açma germe hareketlerinin ardından sona gerdi. Yeşil-beyazlı ekip Afyon’da iki etaplı bir kamp dönemi geçirecek. İlk etabı 25 Temmuz Salı günü tamamlayacak olan temsilcimiz, iki günlük iznin ardından 28 Temmuz Cuma günü yine Afyon’da ikinci etap çalışmalara başlayacak ve 11 Ağustos Cuma gününe kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Temsilcimiz, 14 Ağustos Pazartesi günü ise Manisa’da toplanarak sezon hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde devam edecek.