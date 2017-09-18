Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 11:33

Manisa BBSK sporcusu Bayram yine boş geçmedi

Suuçtu-Tümbüldek Yol Koşusu’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına koşan Ahmet Bayram yaş kategorisinde 2.

Manisa BBSK sporcusu Bayram yine boş geçmedi

18 Eylül 2017 11:33

oldu.


Mustafa Kemalpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Suuçtu-Tümbüldek Yol Koşusu bu yıl 6. kez gerçekleştirildi. Mustafakemalpaşa’nın turizm değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışa Türkiye’nin dört bir yanından atletler katıldı. Zorlu parkurda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda Bayram farkını bir kez daha ortaya koyarak Manisa’ya boş dönmedi. Katıldığı her yarıştan Manisa’ya dereceyle dönen Bayram, bu yarışta da yaş kategorisinde 2. olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, yeşil beyazlı sporcuyu kutlayarak,” Katıldığı her turnuvada aldığı derecelerle bizleri gururlandıran Ahmet Bayram, yine önemli bir dereceye imza attı. Bayram, birçok sporcuyu geride bırakarak Manisa’ya yine madalyayla döndü” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç