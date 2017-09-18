Manisa BBSK sporcusu Bayram yine boş geçmedi

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Mustafa Kemalpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Suuçtu-Tümbüldek Yol Koşusu bu yıl 6. kez gerçekleştirildi. Mustafakemalpaşa’nın turizm değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışa Türkiye’nin dört bir yanından atletler katıldı. Zorlu parkurda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda Bayram farkını bir kez daha ortaya koyarak Manisa’ya boş dönmedi. Katıldığı her yarıştan Manisa’ya dereceyle dönen Bayram, bu yarışta da yaş kategorisinde 2. olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, yeşil beyazlı sporcuyu kutlayarak,” Katıldığı her turnuvada aldığı derecelerle bizleri gururlandıran Ahmet Bayram, yine önemli bir dereceye imza attı. Bayram, birçok sporcuyu geride bırakarak Manisa’ya yine madalyayla döndü” ifadelerini kullandı.