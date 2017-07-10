Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 13:50

Manisa BBSK sporcusu Bayram’dan birincilik

Katıldığı her yarışta fırtına gibi esen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ahmet Bayram, “Uluslararası Leylek Festivali” kapsamında düzenlenen maratonunda yaş kategorisinde zirvede yer aldı.

Manisa BBSK sporcusu Bayram’dan birincilik

10 Temmuz 2017 13:50


Bursa’nın Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali kapsamında gerçekleştirilen maratona yaklaşık 350 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına düzenlenen yarışta mücadele eden Ahmet Bayram başarılı performansıyla takdir topladı. İlerleyen yaşına rağmen katıldığı her yarıştan dereceyle dönen Ahmet Bayram, Uluslar Arası Leylek Koşusunu ’da boş geçmedi. Yeşil-beyazlı sporcu genel klasmanda 4. sırada yer alırken yaş kategorisinde de 1. olarak Manisa’ya madalyayla döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:41
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!