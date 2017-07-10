Manisa BBSK sporcusu Bayram’dan birincilik

Bursa’nın Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali kapsamında gerçekleştirilen maratona yaklaşık 350 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına düzenlenen yarışta mücadele eden Ahmet Bayram başarılı performansıyla takdir topladı. İlerleyen yaşına rağmen katıldığı her yarıştan dereceyle dönen Ahmet Bayram, Uluslar Arası Leylek Koşusunu ’da boş geçmedi. Yeşil-beyazlı sporcu genel klasmanda 4. sırada yer alırken yaş kategorisinde de 1. olarak Manisa’ya madalyayla döndü.