Manisa BBSK tecrübeli forvetle sözleşme yeniledi

İmza töreninde konuşan tecrübeli forvet Alper Akçam, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı kulüpte çok güzel günler geçirdiğini belirterek, bu başarıları tekrar yaşamak için var gücüyle çalışacağını belirtti.

2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde tecrübeli forvet Alper Akçam (31) ile sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezon rakip fileleri 7 kez havalandırarak Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olan Alper Akçam imza töreniyle kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisinde gerçekleştirilen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı.

İmza töreninin ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Alper’in yuvada kalması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Alper ile geçmişten beri birlikteyiz. Sevdiğimiz, değerli bir oyuncu. Kendisiyle 1 yıl daha sözleşmemizi uzattık. Yuvada kaldığı için mutluyuz. Umarım bu sene de kulübümüze önemli katkıları olacaktır. Camiamıza ve Manisa’ya hayırlı olsun” dedi.

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı kulüpte çok güzel günler geçirdiğini belirten Alper Akçam ise, “Her iki taraf için hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Geçtiğimiz sezon bu kulüpte çok güzel başarılar yaşadık. Bunları tekrar yaşamak için sıkı çalışıp hedeflerimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.