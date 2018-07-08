Manisa BBSK, Telekom’dan Orbay Kaya ile anlaştı

Ligi’nde şampiyon olan ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselen başkent ekibi Türk Telekom’un 2.05 boyundaki forveti Orbay Kaya’yı renklerine bağladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin yeni takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2018-2019 sezonu öncesinde transfer sezonunu Ankara DSİ’nin genç oyun kurucusu Alihan Deniz Genç’i renklerine bağlayarak açan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da ikinci imza ise Türk Telekom Basketbol takımının tecrübeli uzun forveti Orbay Kaya’dan geldi. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom’da şampiyonluk sevinci yaşayan 2.05 boyundaki tecrübeli forvet, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor’la sözleşme imzaladı. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, “Geçtiğimiz yıl bütçe anlamında ligin orta sıralarında yer alan bir takımdık. Hedefimiz final grubuna kalmaktı. Fakat öyle bir organizasyona ve ahenke dönüştük ki bizde kendimizi fevkalade bir başarının sonunda bulduk. Bu dönemde de geçtiğimiz yıla benzer makul bir şekilde lige uygun yatırım yapıyoruz. Çok yüksek hayallerimiz ve hedeflerimiz yine yok ama çok iyi bir koçumuz var. Yine doğru ve yerinde transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tekrar heyecanlı ve eğlenceli bir sezon Manisa’ya yaşatacağız” dedi.

Takıma kazandırdıkları Orbay Kaya’nın çok değerli bir oyuncu olduğunu sözlerine ekleyen Şıktaşlı, “Orbay Kaya çok değerli bir oyuncu. Bu ligi iyi tanıyan ve şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl Türk Telekom play-off maçlarına kalmadan ligi birinci olarak bitirmişti. Kendisi o takımın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Biz oyuncunun performansını ve karakterini birlikte değerlendiriyoruz. Takip ederek tercih yaptık. Umarım şehrimize ve basketbol takımımıza hayırlı ve uğurlu olur” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un potadaki yeni transferi Orbay Kaya ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Teknik Üniversitesi altyapısından yetişen bir oyuncuyum. Daha sonra ise İzmir takımlarından Karşıyaka kulübüne geldim. Birçok takımda forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Türk Telekom’da tamamladım. Burada ciddi bir organizasyonunun bir parçası olacağım için mutluyum. Bana bu imkanı tanıdıkları için herkese teşekkür ederim. Sadece insanlara buraya yardımcı olmaya geldim. İnşallah yardımcı olabilirim ve kulübüm kalıcı bir hale gelir.Her zaman her oyuncu başarılı olmak ister. Ben buradaki insanları mutlu etmek istiyorum ve Manisa’da, basketbol ve bu kulübün kalıcı olması için her şeyi yapacağım” diye konuştu.