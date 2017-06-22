Manisa BBSK transferde hız kesmiyor

Yeşil-beyazlı ekip son olarak Boluspor’dan defans oyuncusu Oğulcan Gökçe’yi renklerine bağladı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar ile birlikte Basın Sözcüsü Gökmen Aytaç da katıldı. Stoper mevkiinde oynayan 25 yaşındaki Oğulcan Gökçe ile iki yıllık anlaşma sağlandı. İmza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, genç ve yetenekli oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, “Oğulcan kardeşimiz daha önce görev yaptığı takımlarda kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Takımımıza uzun süre hizmet edeceğine inanıyoruz. Hem takımımız, hem de oyuncumuz için bu transferin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Oğulcan Gökçe ise, “Hedefleri olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün bir parçası olduğum için mutluyum. İnşallah bu hedefe benimde katkım oldukça fazla olur ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız. Bu proje içerisinde bana yer veren, güvenen başta kulüp başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve teknik heyete teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Futbola Altay’da başladı

Futbol yaşantısına 2004 yılında İzmir’in Altay kulübünde başlayan Oğulcan Gökçe, daha sonra Trabzonspor’a transfer oldu. Karadeniz ekibinin pilot takımı olan 1461 Trabzon’a gönderilen genç stoper burada kendini kanıtladı. Son olarak Boluspor’a giden Oğulcan Gökçe, 2017-2018 sezonu öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile iki yıllık anlaşma sağladı.