Manisa BBSK Ufukhan Bayraktar ile sözleşme yeniledi

Lig’de yaşadığı şampiyonlukta büyük payı bulunan ve sürpriz gollere imza atan defansın tecrübeli ismi Ufukhan Bayraktar kulübüyle bir yıllık sözleşme yeniledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un tecrübeli defans oyuncusu Ufukhan Bayraktar yuvada kaldı. Lig’de yaşadığı şampiyonlukta önemli payı bulunan ve sürpriz gollere imza atan Ufukhan Bayraktar, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde başkan Mevlüt Aktan ile bir araya geldi ve kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2017-2018 futbol sezonunda yeşil beyazlı forma altında başarılı bir sezon geçiren ve defansta görev yapmasına rağmen rakip ağlara toplam 5 gol bırakan Ufukhan Bayraktar yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

“Daha yapacak çok işimiz var”

Futbol hayatının en güzel günlerini Manisa Büyükşehir Belediyespor’da yaşadığını söyleyen Ufukhan Bayraktar imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl mükemmel bir sezon geçirdik ve camiamıza verdiğimiz şampiyonluk sözünü tuttuk. Daha yapacak çok işimiz var. Yeni sezonda da Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökeceğim. Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok çalışarak yine başarıyı yakalayacağız. Bizden beklentiler çok büyük. Bunun farkındayız. İnşallah Manisa Büyükşehir Belediyespor’a el birliğiyle çok daha güzel günler yaşatacağız” dedi.

Bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan takımı daha da güçlendirmek için çalıştıklarını kaydeden kulüp başkanı Mevlüt Aktan sözleşmesi sona eren Ufukhan Bayraktar ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi. Aktan, “Ufukhan kardeşimizin sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. Kendisiyle 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardık. Ufukhan geçtiğimiz sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor’da başarılı bir yıl geçirdi. Saha içinde ve saha dışındaki duruşuyla örnek bir isim oldu. Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan tüm futbolcularımız hem saha içinde hem saha dışında kulübümüzün adına yakışan bir duruş sergilediler. Ufukhan Bayraktar yeni sezonda da formasını başarıyla terletmeye devam edecektir. Kendisine çok inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.