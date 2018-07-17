Manisa BBSK yeni sezonu Afyon’da açtı

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Afyon’da yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktörü Levent Devrim yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Başkan Mevlüt Aktan, Afyon kampında takımını yalnız bırakmadı.

TFF 2. Lig’deki iki Manisa takımından biri olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor 2018-2019 sezonun ilk antrenmanını 16 Temmuz akşam saat 18.00’de kamp yaptığı Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Levent Devrim oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan ve yaklaşık bir saat süren sezonun ilk antrenmanı açma germe hareketlerinin ardından sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip Afyon’da iki etaplı bir kamp dönemi geçirecek. İlk etabı 31 Temmuz Salı günü tamamlayacak olan Manisa BBSK, iki günlük iznin ardından 3 Ağustos Cuma günü yine Afyon’da ikinci etap çalışmalara başlayacak ve 20 Ağustos Pazartesi gününe kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Manisa BBSK, 23 Ağustos Perşembe günü ise Manisa’da toplanarak sezon hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde devam edecek.

Başkan Aktan da kampa katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Afyon’da başlayan yeni sezon hazırlık kampına kulüp başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. Yeni sezonda örnek bir kulüp olmak istediklerini söyleyen başkan Mevlüt Aktan, “Futbolun tüm güzelliklerini sahaya yansıtan bir takım olacağız. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğumuz mücadele ile tüm futbolseverlerin takdirini kazanan bir Manisa Büyükşehir Belediyespor vardı. Yeni sezonda mücadele vereceğimiz TFF 2. lig Kırmızı Grup’ta zirve yarışının içerisinde olacağız. Transferlerimizi bu hedef doğrultusunda yaptık. Yeni sezon hazırlıklarımıza Afyon’da start verdik. 2018-2019 futbol sezonunda da tüm futbolseverlerin gıpta ile izleyeceği bir takım olacağız” diye konuştu.