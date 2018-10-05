Manisa BBSK yönetimi kahvaltıda buluştu

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor futbolcuları ve yönetimi özel bir işletme tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren ve yarın saat 15.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Pendikspor maçını kazanıp iki haftalık kötü gidişe dur demek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi ve futbolcular özel bir işletme tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında futbolculara hitaben bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Pendikspor maçı öncesinde takıma moral verdi. Ligde 5 haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sezona 3 maçta 7 puanla başladıktan sonra son iki deplasman maçında kaybetmemiz birazda olsa bizi burukluğa itti. Geçen senede ilk üç haftalık süreçte istediğimiz sonuçları alamamıştık. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu maraton uzun bir maraton. 34 haftalık maratonda inanıyorum ki geçen sene yaşadığımız güzel galibiyetleri, güzel sevinçli haftaları, umut ediyorum ki bu haftadan itibaren yine Manisa'ya, bizlere, futbolseverlere yaşatacaksınız. Bundan hiç şüphem yok. Şunu öncelikle anlamanızı istiyorum. Bu takım, yani sizler bu ligin en iyi takımısınız. Sahada vereceğiniz mücadele ve kazanma hırsı sizi sonuca götürecektir. İnandığınız sürece götürecektir. Zaman zaman çok iyi oynadığımız ama kaybettiğimiz maçlar olacaktır. Çok kötü oynadığımız maçlarda da galip geleceğimiz maçlar olacaktır. Sonuçta top yuvarlak. Ben her zaman top şansının bizden yana olmasını yüce mevlamdan, Allahtan dilemişimdir. Bu iki haftayı da top şansının olmadığı pozisyonların olup ama değerlendiremediğimiz maçlar olarak değerlendiriyorum. İnanıyorum ki sizler bu inançta olduğunuz sürece, hocanızın, teknik kadronun verdiği, yönetimin size verdiği desteklerle bunların hepsinin üstesinden geleceğinizden hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Yarın saat 15.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacakları Pendikspor maçı öncesinde uyarılarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sahada yüreğinizle oynamanızı istiyorum. Birbirinizle bütünleşerek, kenetlenerek, isteyerek, arzu ederek, sarılarak en iyi ve en güzel sonucu inşallah bizlere armağan edeceksiniz, taraftarlara armağan edeceksiniz. Sizler ve bizler bir aileyiz. Bunu unutmayın. Hep beraber zorluklara göğüs gereceğiz. Takımda yaşanan sakatlıklar konusunda hocamızdan gerekli bilgileri aldım. Herkes kendine iyi bakacak arkadaşlar. Tabi ki sakatlanma istenilen bir olay değil. Antrenmanda da olabiliyor, maçta da olabiliyor. Bununda üstesinden hep beraber geleceğiz. Bunlara da hiç takılmayın. Her futbolcu kardeşim diğerinin yokluğunu sahada hissettirmeyecektir. Gereken mücadeleyi de verecektir. İnşallah yarın maçta beraber oluruz. Son olarak bu kahvaltıyı organize eden Ege Çiftliğin değerli yöneticilerine ve personeline, kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahvaltıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu, Bora Çaylan, Hakan Kadayıfçılar, Özcan Nalbantlar, teknik direktör Levent Devrim, teknik heyet ve futbolcular katıldı.