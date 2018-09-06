Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 13:22

Manisa BBSK’da Kırklarelispor maçı hazırlıkları

TFF 2.

Manisa BBSK’da Kırklarelispor maçı hazırlıkları

06 Eylül 2018 13:22

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçına odaklanan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da geri sayım başladı. Hazırlıklar teknik direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenmanla devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un akşam antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda pas çalışmasının ardından ise taktik antrenmanına geçilirken, antrenman stretching ile son buldu.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cuma sabahı Kırklareli’ne gidecek. Manisa BBSK, akşam saatlerinde Kırklareli’nde yapacağı ter idmanıyla çalışmalarını tamamlayacak. Kırklarelispor, ilk maçında deplasmanda konuk olduğu Etimesgut Belediyespor’u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç