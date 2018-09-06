Manisa BBSK’da Kırklarelispor maçı hazırlıkları

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçına odaklanan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da geri sayım başladı. Hazırlıklar teknik direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenmanla devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un akşam antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda pas çalışmasının ardından ise taktik antrenmanına geçilirken, antrenman stretching ile son buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cuma sabahı Kırklareli’ne gidecek. Manisa BBSK, akşam saatlerinde Kırklareli’nde yapacağı ter idmanıyla çalışmalarını tamamlayacak. Kırklarelispor, ilk maçında deplasmanda konuk olduğu Etimesgut Belediyespor’u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.