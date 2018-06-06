Manisa BBSK’da transfer sezonu açıldı

Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde golcü futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu 4’üncü sırada tamamlayan ve play-off maçlarında mücadele veren Şanlıurfaspor forması altında toplam 9 gole imza atan Artun Akçakın şimdiye kadar Gençlerbirliği, Hacettepe, Fethiyespor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Ümraniyespor ve son olarak Şanlıurfaspor formalarını giydi.

Akçakın: “ Vizyonu çok geniş olan bir kulübe geldim”

Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, “Vizyonu çok geniş bir kulübe geldim. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un formasını giyeceğim için çok mutluyum. İnşallah kulübümle birlikteliğim uzun yıllar sürer ve burada başarılı bir grafik yakalayıp hedeflerimize ulaşırız. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon yaşanılan TFF 3. Lig şampiyonluğunun ardından inşallah yeni sezonda da TFF 2. Lig şampiyonluğunu yaşarız ve Spor Toto 1. Lig’e yükseliriz” dedi.

Başkan Aktan: “Önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise, “Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de rekorlar kırarak şampiyon olduk ve TFF 2. Lig’e yükselmeyi başardık. Şanlıurfspor’dan renklerimize bağladığımız Artun Akçakın’ın yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Önemli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık. Artun kardeşimize güveniyoruz ve bu sene kendisinden çok şey bekliyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Artun Akçakın kendisini iki yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.