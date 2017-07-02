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02 Temmuz 2017 18:08

Manisa BBSK’da yeni transfer

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı yıldız voleybolcu Erica Martrece Wilson’u kadrosuna dahil etti.

Manisa BBSK’da yeni transfer

02 Temmuz 2017 18:08


Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2017-2018 sezonu için kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Kadrosuna kattığı önemli oyuncular ile Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen yeşil beyazlı ekip, sezonun ilk yabancı oyuncu transferini de gerçekleştirdi. Amerikalı pasör çaprazı Erica Martrece Wilson ile Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Wilson, “Manisa Büyükşehir Belediyespor, çok güçlü bir camia. Manisa güzel bir kent ve burada olmaktan çok mutluyum. Şampiyonluğa inanıyorum ve takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum” diye konuştu.


Erica Martrece Wilson, üç sezondur kariyerini Avrupa’da sürdürüyor. Amerikalı oyuncu 2014-2015 sezonunda KSC Berlin, 2015-2016 sezonunda İsviçre Volley Koniz’de, 2016-2017 sezonunda ise Almanya USC Munster takımında oynadı.




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