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29 Ağustos 2018 10:35

Manisa BBSK’da Zonguldak Kömürspor hazırlıkları başladı

2018-2019 futbol sezonunda TFF 2.

Manisa BBSK’da Zonguldak Kömürspor hazırlıkları başladı

29 Ağustos 2018 10:35

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Pazar günü saat 17.00’de Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde oynanacak olan ligin ilk haftasındaki Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıkları teknik direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenmanla başladı.


Bergama Belediyespor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Cem Özdemir ve Umut Sönmez haftanın ilk çalışmasında yer almadı. İki futbolcunun da tedavisi devam ederken, yeni transferler Yaser Hacımustafaoğlu ve Erman Bulucu da Manisa Büyükşehir Belediyespor’da ilk antrenmanlarına çıktı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken 5’e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman stretching ile sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da, Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıkları devam edecek.




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