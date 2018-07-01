Manisa BBSK’dan açıklama:

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için yeni sezona eksi 3 puan cezasıyla başlama tehlikesi bulunduğu yönünde çıkan haberler Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için yeni sezona eksi 3 puan cezasıyla başlama tehlikesi bulunduğu yönünde bazı haberler çıkmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyespor 2018-2019 sezonu öncesinde bu uygulamanın dışında olduğu için böyle bir ceza söz konusu değildir.”