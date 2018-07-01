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01 Temmuz 2018 14:58

Manisa BBSK’dan açıklama:

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulunun, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a altyapı, hukuki, personel, idari, sportif ve mali kriterleri yerine getirmesi için 30 gün ek süre verdiği ve sorunlar giderilmezse sezona eksi 3 puanla başlayacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Manisa BBSK’dan açıklama:

01 Temmuz 2018 14:58


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için yeni sezona eksi 3 puan cezasıyla başlama tehlikesi bulunduğu yönünde çıkan haberler Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için yeni sezona eksi 3 puan cezasıyla başlama tehlikesi bulunduğu yönünde bazı haberler çıkmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyespor 2018-2019 sezonu öncesinde bu uygulamanın dışında olduğu için böyle bir ceza söz konusu değildir.”




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