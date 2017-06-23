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23 Haziran 2017 12:50

Manisa BBSK’dan aerobikte derece

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un aerobik sporcuları Kocaeli’nde düzenlenen Aerobik Cimnastik kulüpler Türkiye Şampiyonasından dereceyle döndü.

Manisa BBSK’dan aerobikte derece

23 Haziran 2017 12:50


Ulusal ve uluslarası turnuvalarda elde ettiği başarılarla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Şubesi sporcuları, Aerobik Cimnastik kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. Şampiyonada 12-14 ve 15-17 yaş kategorilerinde mücadele eden yeşil-beyazlı cimnastikçiler başarılı performansıyla da tüm sporseverlerin beğenilerini topladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dereceye giren sporcuları ise şu şekilde; 12-14 yaş kategorisi tek bayanlar Nildeniz Bal 1., 12-14 yaş trioda Nildeniz Bal ,Sude Sözcü, Seran Solak 1., 15-17 yaş kategorisi tek bayanlar Ayşe Begüm Onbaşı 1., 15-17 yaş kategorisi tek erkeklerde Deniz Şahin 2., 15-17 yaş kategorisi tek erkeklerde Mehmet Ercoş 1., 15-17 yaş kategorisi trioda Ayşe Begüm Onbasi -Deniz Şahin-Mehmet Ercoş 1., 15-17 yaş kategorisi çiftlerde Ayşe Begüm Onbaşı - Mehmet Ercoş 1.


Cimnastlig 1. lig 2. hafta müsabakasında ise 9-11 yaş kategorisinde tek bayanlarda Didem Sağlam 3., 9-11 yaş kategorisinde trioda Didem Sağlam, Zeynep Nur Ertuğrul, Ece Kovancı 2. oldu.




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