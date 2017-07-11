Manisa BBSK’dan TFF’nin kararına tepki

Lig takımlarının yaş gruplarının katılacağını belirtilmesi tepkiye neden oldu. TFF 3. Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, alınan kararla 2. ve 3. Lig takımlarının yok sayıldığını belirtti.

TFF’nin yayımladığı Gelişim Ligi Statüsü’nde 2. ve 3. Lig takımlarının 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş gruplarının kendi illerindeki yerel lig müsabakalarına katılacağını belirtilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, "Alınan bu karar ciddi projeleri ve planları olan kulüpler için büyük bir hayal kırıklığı. Altyapıdan geleceğe oyuncu çıkarmanın engellenmesidir. Her Süper Lig ve 1. Lig Kulübü’nün altyapısı bizden iyi midir ki, 2. ve 3. Lig kulüplerine siz yoksunuz deniyor" açıklamasında bulundu.

Karardan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün de aralarında bulunduğu Altay, Bucaspor, Aydınspor 1923, 1461 Trabzon, Turgutluspor, Muğlaspor, Fethiyespor, Karşıyaka, Sakaryaspor, Sarıyer gibi kulüpler de etkilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, konuyla ilgili açıklamasında, "Yerel liglerde az sayıda karşılaşma oynayan, karşılaştığı takımlarla aralarında ciddi fark bulunan bu kulüplerin neye göre böyle bir çıkmaza itildiği bir muamma. TFF’ye göre bu kararla, denk takımların karşılaşması amaçlanıyor gibi görünse de, her Süper Lig ve 1. Lig takımının bu yaş gruplarının, 2. ve 3. Lig takımlarının bu gruplarından üstün olup olmadığı böyle bir karara dayandırılarak söylenemez. Geçtiğimiz yılki gelişim ligi sonuçlarına bakılırsa, bazı 2. ve 3. Lig takımlarının Süper Lig ve 1. Lig takımlarına karşı nasıl başarılı sonuçlar aldığı ortadadır" diye konuştu. Nalbantlar, "Düzenlemeye neden olarak da, bazı takımların gerekli koşulları sağlayamadığı ve bu yükün altından kalkamadıkları öne sürülmekte. Bir bakıma doğru olan bu duruma tüm kulüpleri dahil etmek ne kadar doğru, tartışma konusu" ifadelerini kullandı.

“Ciddi projelerimiz ve planlarımız vardı”

Ciddi projelerinin ve planlarının olduklarını ancak alınan kararın altyapıdaki sporcuları için büyük hayal kırıklığı olduğuna da dikkat çeken Özcan Nalbantlar, "Manisa Büyükşehir Belediyespor 3. Lig takımı olduğu için bu düzenlemeyle Gelişim Ligi dışında kaldı. Futbol altyapısına gerekli hassasiyeti göstererek tesisleşme adına önemli yatırımları olan, sporcusunun gelişimi için maddi ve manevi desteğini hiçbir şekilde esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bu düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecektir. Akhisar Belediyespor, Altınordu ve Manisaspor kulüpleriyle başa baş mücadele eden; katıldığı turnuvalarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor takımlarıyla çekişmeli maçlar oynayan Manisa BBSK sporcularında bu karar çok büyük hayal kırıklığı yaratacaktır" diye konuştu.

Alınan kararın bu ligin amaç ve ilkelerine ter düştüğünü de belirten Nalbantlar, "Bir Altay Kulübü’nün, bir Bucaspor’un, bir Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün, Sakaryaspor’un, Sarıyer’in Gelişim Ligleri dışında kalması bu ligin amaç ve ilkelerine ters düştüğü açıkça görülmekte. Alınan karar bu liglerde yer alan kulüplerin düzenlediği futbol şenliklerini, turnuvaları ve yaz okullarını dahi etkileyecektir. Bu karar Türk futboluna, 2. ve 3. Lig kulüplerine, sporla uğraşarak kötü alışkanlıklardan uzak kalan genç oyunculara ve büyük bir özveriyle bu oyuncuları yetiştiren antrenörlerin hayallerine ve geleceklerine vurulan ağır bir darbedir. Yanlıştan dönüldüğü takdirde kazanan Türk futbolu olacaktır" açıklamasında bulundu.