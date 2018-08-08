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08 Ağustos 2018 14:01

Manisa BBSK’dan transfer atağı

Türkiye Basketbol 1.

Manisa BBSK’dan transfer atağı

08 Ağustos 2018 14:01

Ligi’nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Erhan Kocamış’ı renklerine bağladı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar bu kapsamda son olarak Boluspor forması giyen Erhan Kocamış ile sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan başarılı basketbolcu Erhan Kocamış, “Geçtiğimiz aynı ligde mücadele ettik. Karşılıklı çok maçımız oldu. Geçtiğimiz yıl da buraya gelmeyi çok istiyordum. Bu yıla kısmetmiş. Takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir kimya oluşturduğumuzu düşünüyorum. Zaten daha önceden de birlikte oynadığımız çok oyuncu var. Koçumuzun da disipliniyle başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.




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