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03 Mayıs 2018 17:29

Manisa BBSK’de bir başarı da okçulukta

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Gençlik Kupası’nda ter döken Manisa Büyükşehir Belediyespor okçuluk şubesi sporcularından Caner Türkkan, ilk gün yarışmalarında 680 puan barajını geçerek, 688 puanlık atışıyla Milli Takım kampına seçilmeye hak kazandı.

Manisa BBSK’de bir başarı da okçulukta

03 Mayıs 2018 17:29


Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından başarıyla söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor’da, bir başarı da okçuluk branşından geldi. Antalya’da başlayan Türkiye Gençlik Kupası’nda Caner Türkkan, Yankı Avcu ve Berk Tombul ile mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor okçuluk takımında ilk gün yarışmalarında Caner Türkkan, 680 olan baraj puanını 688 puanlık atışıyla geçerek Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı. Mücadele verdikleri tüm spor branşlarında başarıyı hedeflediklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Okçuluk Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, “Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak her branşta başarıyı hedefliyoruz. Hemen hemen tüm spor branşlarında elde edilen önemli başarılar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Antalya’da başlayan Türkiye Gençlik Kupası’nda başarılı okçumuz Caner Türkkan’ın 688 puanlık derecesi ile Milli Takım kampına seçilmesi bizleri gururlandırdı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve 6 Mayıs tarihinde sona erecek olan Türkiye Gençlik Kupası’nda başarılı derecelerin devamının geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.




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