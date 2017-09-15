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15 Eylül 2017 13:47

Manisa BBSK’de milli heyecan

İtalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve 12-14 yaş sporcularının mücadele edeceği Aerobik Open Turnuvası’nda Aerobik Cimnastik Milli Takımı’nda yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil etme gururu yaşayacak olan yedi genç sporcu, yurda altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Manisa BBSK’de milli heyecan

15 Eylül 2017 13:47


Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımının başarılı sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Deniz Şahin, Mehmet Ercoş, Metahan Özsoy, Nildeniz Bal, Nihatcan Gül ve Şimal Seyman, İtalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve 12-14 yaş sporcularının mücadele edeceği Aerobik Open Turnuvası’nda milli takım adına mücadele edecek. Aerobik Cimnastik Milli Takımı, 22-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan şampiyona öncesi Manisa Muradiye Spor Kompleksinde milli takım kampına girdi. Milli takım sporcularına başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ”Ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandıran cimnastik takımımız, İtalya’da yapılacak olan şampiyonada milli takım adına mücadele edecek. Sporcularımızın şampiyonada altın madalya ile dönerek bizleri gururlandıracağına inanıyorum” dedi.




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