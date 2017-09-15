Manisa BBSK’de milli heyecan

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımının başarılı sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Deniz Şahin, Mehmet Ercoş, Metahan Özsoy, Nildeniz Bal, Nihatcan Gül ve Şimal Seyman, İtalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve 12-14 yaş sporcularının mücadele edeceği Aerobik Open Turnuvası’nda milli takım adına mücadele edecek. Aerobik Cimnastik Milli Takımı, 22-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan şampiyona öncesi Manisa Muradiye Spor Kompleksinde milli takım kampına girdi. Milli takım sporcularına başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ”Ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandıran cimnastik takımımız, İtalya’da yapılacak olan şampiyonada milli takım adına mücadele edecek. Sporcularımızın şampiyonada altın madalya ile dönerek bizleri gururlandıracağına inanıyorum” dedi.