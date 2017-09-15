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15 Eylül 2017 14:38

Manisa BBSK’de potada yeni transfer

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Manisa BBSK’de potada yeni transfer

15 Eylül 2017 14:38


Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil Beyazlılar, Efes Pilsen’in altyapısında yetişmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beykoz, İstanbul DSİ, Afyon ve Alpella gibi kulüplerde forma giyen ve 6 kez milli olan Enis Bayrak ve Yeşilyurt, Ted Kolejliler ve Gaziantep formasını giyen Selahattin Akyol ile anlaşma sağladı. Manisa Bü-yükşehir Belediyespor’da yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Enis Bayrak ve Selahattin Akyol, “Tek amacımız olacak, çalışmak ve başarmak. Tesisleri ve yöneticileri ile muazzam güzel bir ortam var. Manisa’ya gelmekten dolayı mutluyuz” dediler. İmza töreninde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı ise, “Yeni bir takım kuruyoruz. Başarıları ile kendilerini kanıtlamış oyuncularımızı Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine dahil ettik. Manisalı seyircilerimizi, Basketbol’a gönül veren vatandaşlarımızı kasım ayında başlayacak maçlarımıza bekliyoruz” dedi.




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