Manisa BBSK’ın futbolcu seçmelerine yoğun ilgi

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yapılan seçmelere Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Bodrum başta olmak üzere birçok ilden lisanslı futbolcu katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 2002-2003 doğumlu futbolcular için düzenlediği seçmeler bugün yoğun bir katılım ile Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yapıldı. Manisa ve çevre illerden 2002-2003 doğumlu lisanslı futbolcuların katıldığı futbolcu seçmelerine olan yoğun ilgi Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimini sevindirdi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde 2002-2003 doğumlular için yapılan seçmelere 100’ün üzerinde lisanslı futbolcu katıldı. Manisa ve çevre illerden gelen futbolcular Manisa Büyükşehir Belediyespor’un bünyesine katılmak için ter döktür.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar yaptığı açıklamada, “2002-2003 ve 2004-2005 doğumlu futbolcular için düzenlediğimiz seçmelerin ilk etabını 2002 ve 2003 doğumlu futbolcular için yaptık. Pazartesi günü de Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde bu kez 2004-2005 doğumlu futbolcular için seçme yapacağız. Sadece Manisa’dan değil Türkiye’nin birçok çeşitli takımlarından seçmelere gelen futbolcular oldu. Tekirdağ, Çanakkale, Bodrum, Kuşadası ve birçok ilden katılımın olması da bizleri sevindirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün geniş vizyonu ve kulübümüzün her geçen gün büyüyen hedefleri gençlerin Manisa Büyükşehir Belediyespor’a yönelmesinde çok önemli bir etken oldu. Bu da bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Manisamıza kazandırdığı 5 yıldızlı otel konseptindeki spor tesisleri sadece Manisa’da değil Türkiye’de de ses getirdi ve başta aileler olmak üzere birçok sporcu bu nedenle kulübümüzü tercih etmeye başladı” diyen Nalbantlar şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Manisamıza kazandırdığı bu modern tesisler düzenlediğimiz futbolcu seçmelerimizde de büyük bir artışa neden oldu. Başkanımız Cengiz Ergün sadece Manisa gençliği için Türk gençliği içinde büyük bir şans. Bugün 2002-2003 doğumlular için futbolcu seçmeleri yaptık. Pazartesi günü de 2004-2005 doğumlu futbolcular için seçme yapacağız. Toplam 200’ün üzerinde futbolcu seçmelerimize katılmış olacak”

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde bugün başlayan futbolcu seçmelerinde yetenekli sporcuları kulüp bünyesine kazandırmak istediklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Altyapı Teknik Sorumlusu Çınar Şenoğlu ise, “Hedefimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapısını çok daha güçlü bir hale getirmek. Bu doğrultuda Manisa ve çevre illerin takımlarında forma giyen 2002-2003, 2004-2005 doğumlu futbolcular için seçme düzenledik. Bugün itibarıyla 2002 ve 2003 doğumlu futbolcular düzenlediğimiz seçmelere katıldılar. Pazartesi günü de 2004 ve 2005 doğumlu futbolcular için seçmelerimiz olacak. Katılım oldukça fazla. Seçmelerimize katılan futbolcular arasında kulübümüze faydalı olacak ve gelecek vadeden isimleri bünyemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.