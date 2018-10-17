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Manisa BBSK'li atıcılar hedefi 12'den vurdu

Mersin’de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları takım halinde şampiyon olurken, Büyük Bayanlar 50 Metre.

Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları takım halinde şampiyon olurken, Büyük Bayanlar 50 Metre. 3x40 Pozisyon Atışında 3183 puanla Türkiye rekoru kırdı.


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde bir başarı da atıcılık branşından geldi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Görkem Zengit, Özge Demirel ve Mervecan Sevildik üçlüsü, Büyük Bayanlar 50 Mt. 3x40 pozisyon atışında 3183 puanla Türkiye rekoru kırdı. Genç Bayanlar 50 Mt. 3x40 pozisyon atışında Gülşen Delen, 1092 puan ve 425.8 final puanı ile Türkiye şampiyonu olmayı başardı, Görkem Zengit, Büyük Bayanlar 50 Mt. 3x40 pozisyon atışında 1072 puanla Türkiye şampiyonu olurken, İbrahim Erdem Saz, Metin Kenan Kaya, Osman Tulukçuoğlun'dan oluşan Genç Erkekler Ateşli Tüfek 3x40 Takımı ise 3075 puanla Türkiye 3. derecesini elde etti.

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