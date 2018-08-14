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14 Ağustos 2018 12:58

Manisa BBSK’li dev adamlar lig hazırlıklarına başladı

Bu yıl 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Liginde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Manisa BBSK’li dev adamlar lig hazırlıklarına başladı

14 Ağustos 2018 12:58


Türkiye Basketbol Ligine yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2018-2019 sezonu öncesi ilk antrenmanını Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirdi. Oyuncular sağlık kontrollerinin ardından gerçekleştirilen antrenmanda bir araya geldi. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak ilk antrenmanda teknik ve kondisyon çalışması yaptı. Zorlu bir ligde oynayacaklarını belirten Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, “Türkiye Basketbol Liginin yeni takımlarından birisiyiz. Tam kadro çalışmalarımız başladı. Başarılı olmak istiyoruz ve çok çalışmalıyız. Kulübümüzü, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.



8 yeni transfer


Takıma, Orbay Kaya, Tunahan Dikmen, Alihan Deniz Genç, Gurur Baybora, Fırat Töz, Erhan Kocamış, Derrick Marks ve Devin Searcy, transfer edildi. Takımda geçen sene de forma giyen Recai Öztürk, Çağıl Topbaş, Omay Yıldırım ve Zafer Sezer Alp ile devam kararı alındı. Türkiye Basketbol Ligi, 12 Ekim 2018 tarihinde başlayacak.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının Kaptanı Recai Öztürk, zorlu bir sezondan sonra Türkiye Basketbol Ligine yükseldiklerini dile getirdi. Öztürk, “Zorlu bir sezonun ardından Türkiye Basketbol Ligine yükseldik. Taraftarlarımızın yavaş yavaş arttığını ve salonun dolduğunu son maçlarda da gördük. Türkiye Basketbol Ligi de zor bir lig, tam kadro toplandık ve yeni sezon çalışmalarına başladık. Yabancı transferlerimiz de geldi. Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Manisalı vatandaşlarımız da bizlere desteğini verirse mutlu oluruz” dedi.




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